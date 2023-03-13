3.72 BYN
Талисманом II Игр стран СНГ будет самобытная белорусская рысь (Рыся)
В Совете министров состоялось заседание организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения в Республике Беларусь в 2023 году II Игр стран СНГ под председательством заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, сообщаетsb.by.
По итогам заседания был утвержден логотип игр - орнаментальная восьмиконечная звезда, расцветающая в динамичный яркий василек. Талисманом игр будет самобытная белорусская рысь (Рыся). Слоган- "Сильный характер - яркая игра!".
"Яркая айдентика мероприятия отражает торжество спорта и гостеприимный национальный колорит",- отметилначальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси Виталий Островский.
Он рассказал, что во время разработки концепции фирменного стиля опирались на творчество белорусской художницы-примитивистки из Слуцкого района, мастерицы ковров ручной работы Алены Киш.
Напомним, II Игры стран СНГ пройдутс 3 по 15 августа 2023 года по 20 видам спорта.