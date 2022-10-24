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Утвержден новый состав Президиума Национальной академии наук Беларуси

Утвержден новый состав Президиума Национальной академии наук Беларуси

Утвержден новый состав Президиума Национальной академии наук Беларуси. Соответствующий указ №376 подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В состав президиума введены недавно назначенные главный ученый секретарь НАН, академики-секретари отделений биологических, медицинских, физико-технических наук, отделения физики, математики и информатики Академии наук, председатель Совета молодых ученых НАН.

Обновление состава Президиума НАН направлено на повышение эффективности принимаемых решений по развитию научно-технической и инновационной деятельности, отечественных научных школ, творческого потенциала молодых ученых.

Фото:nasb.gov.by

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