Утвержден новый состав Совета безопасности Беларуси

Соответствующий указ подписал глава государства. Так, в соответствии с указом Председателем Совета безопасности является Президент Беларуси. В качестве постоянных членов Совбеза утверждены 8 должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава Администрации Президента, госсекретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель КГБ.

Членами Совбеза, согласно указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, Нацбанка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны. Напомним, ранее по итогам февральской встречи с главой государства Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович заявлял о том, что надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности Беларуси.