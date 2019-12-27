Утвержден план подготовки законопроектов на 2020 год

30 законопроектов подготовят белорусские законотворцы в следующем году. План утвержден соответствующим указом Президента. Основным критерием стала потребность общества в законодательном урегулировании отдельных вопросов. Будут актуализированы уже существующие и созданы принципиально новые. В их числе проекты законов "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения" и "О лицензировании". Также запланирована разработка концепций законов "О страховой деятельности" и "Об объединениях нанимателей".