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Утверждена госпрограмма для транспортного комплекса на пятилетку
Постановлением Совмина утверждена государственная программа "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Цель - закрыть все потребности экономики в конкурентоспособных и эффективных транспортных услугах. Акцент также на безопасности и доступности. На финансирование необходимо свыше 7,5 млрд рублей. Больше всего средств направят на развитие автомобильного, городского электрического транспорта и метрополитена. Уделят внимание также железным дорогам, водному транспорту и гражданской авиации. При благоприятных внешних условиях через 5 лет экспорт транспортных услуг должен вырасти на 25 %.
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