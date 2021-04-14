Утверждена комплексная программа развития электротранспорта до 2025 года

Электромобили в Беларуси планируют освободить от платы за парковку. Это предусмотрено комплексной программой развития электротранспорта на 2021-2025 годы, которую утвердило правительство. Документом запланирован ряд мероприятий - создание опытного экспериментального производства электромобилей, разработка госстандартов в этой области, а также улучшение условий кредитования физлиц для приобретения экомашин. Программа состоит из двух подпрограмм. Одна нацелена на создание научных заделов и производственной базы, вторая - на развитие сети электрозарядных станций, которые обеспечат качественные и доступные услуги.



