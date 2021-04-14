3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Утверждена комплексная программа развития электротранспорта до 2025 года
Электромобили в Беларуси планируют освободить от платы за парковку. Это предусмотрено комплексной программой развития электротранспорта на 2021-2025 годы, которую утвердило правительство. Документом запланирован ряд мероприятий - создание опытного экспериментального производства электромобилей, разработка госстандартов в этой области, а также улучшение условий кредитования физлиц для приобретения экомашин. Программа состоит из двух подпрограмм. Одна нацелена на создание научных заделов и производственной базы, вторая - на развитие сети электрозарядных станций, которые обеспечат качественные и доступные услуги.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов