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Утверждено 4 сценария проведения "Евровидения-2021"
Песне быть! Европейский вещательный союз разработал 4 сценария проведения "Евровидения-2021". Это позволит международному песенному конкурсу состояться в случае чрезвычайной ситуации.
Так, при благоприятной эпидемической обстановке шоу пройдет в привычном формате в арене "Ахой" в Роттердаме в мае. Также разработан вариант проведения шоу в Нидерландах с соблюдением социального дистанцирования. Участники и фанаты прибудут в столицу конкурса, но при этом будут выдерживать расстояние в полтора метра. Это касается как рассадки зрителей в зале, так и репетиционных моментов.
По третьему сценарию - участникам, которые не смогут прилететь на конкурс, позволят выступать из своей страны. Если же Нидерланды снова окажутся в ситуации карантина и изоляции, "Евровидение" пройдет без зрителей и, вероятно, без сопроводительных мероприятий! Артисты представят свои композиции дистанционно. Само же шоу будет транслироваться из Роттердама.
Окончательный выбор сценария проведения шоу будет сделан в первые месяцы будущего года. Напомним, "Евровидение-2020" было отменено из-за сложной эпидемической ситуации в мире.
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