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Уважаемые граждане, не поддавайтесь на провокации!

Уважаемые граждане!

Соблюдайте закон о массовых мероприятиях, не поддавайтесь на провокации и помните о последствиях!

За участие в несанкционированных акциях полагается штраф и административный арест.

Организация массовых беспорядков влечет за собой наказание до 15 лет лишения свободы.

Берегите себя и своих близких. Не поддавайтесь на провокации.

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