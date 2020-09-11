Уважаемые граждане, не поддавайтесь на провокации!

Уважаемые граждане!



Соблюдайте закон о массовых мероприятиях, не поддавайтесь на провокации и помните о последствиях!



За участие в несанкционированных акциях полагается штраф и административный арест.



Организация массовых беспорядков влечет за собой наказание до 15 лет лишения свободы.



Берегите себя и своих близких. Не поддавайтесь на провокации.



