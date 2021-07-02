Уважение и признание нашей страны на международной арене - это заслуга каждого белоруса, это нашим кропотливым трудом и создается национальное достояние, к которому мы шли через десятилетия, развивая и приумножая промышленность, аграрный сектор, медицину, образование.

Нам есть чем гордиться. И по праву заявлять: "Это мы! Это про нас!".

