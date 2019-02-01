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Увеличился размер пособий по уходу за ребенком до трех лет

Теперь мамы на первого ребенка будут получать 363 рубля, на второго и последующих детей - 414 рублей, на ребенка-инвалида - 466.

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