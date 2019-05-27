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Увеличивается спрос на билеты на II Европейские игры

Интерес ко II Европейским играм возрастает с каждым днем. Увеличивается и спрос на билеты. На мультиспортивный форум едут фанаты из Австралии, США, Таиланда, Китая, Камбоджи, Лаоса. В топе спроса у болельщиков - соревнования по легкой атлетике, гимнастике, самбо, борьба, дзюдо и карате. Разлетаются билеты и на игровые виды спорта.

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