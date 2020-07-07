"Увидела огромное поле - и тут стало страшно: куда идти?" Более 20 человек потерялись в лесах Минской области

Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста, которые плохо ориентируются на местности. Спасатели специального поискового отряда МЧС в эти дни работают в усиленном режиме. Используют высокотехнологичное оборудование, чтобы помочь грибникам, которые не смогли самостоятельно найти дорогу домой. На поиски вместе со спасателями отправилсяИлья Цветков.





Поиск людей в лесах Минской области

Евгения Бабицкая - заядлый грибник. В лесах родного Борисовского района всегда ориентировалась очень хорошо. Однако во время последней тихой охоты все пошло не по плану. Женщина не смогла найти дорогу домой.

Евгения Бабицкая, жительница г. Борисова:

"Меня смутил хмызняк. В болоте я не так хорошо себя чувствую. Тем более, что там осока в рост человека. А под ней вода - я чуть не утонула. Вышла на дорогу и увидела огромное поле - и тут стало страшно… Куда идти?".

В тот день Евгения Станиславовна в лесу провела почти 12 часов. О том, что женщина заблудилась, в МЧС сообщили родственники. К поискам подключились сразу несколько спасательных отрядов.

Сергей Алисиевич, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части г. Борисова Борисовского ГРОЧС:

"В шесть часов поступило обращение. Незамедлительно подняли наш Борисовский РОЧС, бойцы на автоцистерне в количестве десяти человек и подключился местный участковый на автомобиле - содействовал нам в поисках".

Пенсионерку в чаще нашли бойцы поискового отряда МЧС Молодечненского района. Это подразделение - единственное в области. Спасатели проходят особый курс - их готовят к работе в условиях дикой природы, а также учат пользоваться специальными приборами.

Игорь Сопот, начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Молодечненского ГРОЧС:

"Каждому бойцу крепим трекер с навигатором. Это устройство позволяет в реальном времени отслеживают перемещения спасателей и все это вот такими цветными линиями отображается на компьютере. Кроме того, можно оставлять на карте метки. Это существенно облегчает поиск".

Спасатели делят участок поиска на сектора - в каждый отправляют группы по три человека. Бойцы постоянно остаются на связи со штабом и старательно обследуют каждый квадрат леса.

Чтобы найти человека в лесу, понадобится примерно двое суток. Но если первые спасательные операции не дали результата - поиски могут продолжаться до нескольких недель.

Более 20 человек в этом году потерялись в лесах Минской области. Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста. Сотрудники МЧС напоминают любителям тихой охоты: прежде чем пойти в лес - следует помнить простые правила безопасности. Обязательно заранее предупредитео местесвоего нахождения и всегда имейтепри себе заряженный мобильный телефон.