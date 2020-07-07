3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Увидела огромное поле - и тут стало страшно: куда идти?" Более 20 человек потерялись в лесах Минской области
Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста, которые плохо ориентируются на местности. Спасатели специального поискового отряда МЧС в эти дни работают в усиленном режиме. Используют высокотехнологичное оборудование, чтобы помочь грибникам, которые не смогли самостоятельно найти дорогу домой. На поиски вместе со спасателями отправилсяИлья Цветков.
Поиск людей в лесах Минской области
Евгения Бабицкая - заядлый грибник. В лесах родного Борисовского района всегда ориентировалась очень хорошо. Однако во время последней тихой охоты все пошло не по плану. Женщина не смогла найти дорогу домой.
Евгения Бабицкая, жительница г. Борисова:
"Меня смутил хмызняк. В болоте я не так хорошо себя чувствую. Тем более, что там осока в рост человека. А под ней вода - я чуть не утонула. Вышла на дорогу и увидела огромное поле - и тут стало страшно… Куда идти?".
В тот день Евгения Станиславовна в лесу провела почти 12 часов. О том, что женщина заблудилась, в МЧС сообщили родственники. К поискам подключились сразу несколько спасательных отрядов.
Сергей Алисиевич, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части г. Борисова Борисовского ГРОЧС:
"В шесть часов поступило обращение. Незамедлительно подняли наш Борисовский РОЧС, бойцы на автоцистерне в количестве десяти человек и подключился местный участковый на автомобиле - содействовал нам в поисках".
Пенсионерку в чаще нашли бойцы поискового отряда МЧС Молодечненского района. Это подразделение - единственное в области. Спасатели проходят особый курс - их готовят к работе в условиях дикой природы, а также учат пользоваться специальными приборами.
Игорь Сопот, начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Молодечненского ГРОЧС:
"Каждому бойцу крепим трекер с навигатором. Это устройство позволяет в реальном времени отслеживают перемещения спасателей и все это вот такими цветными линиями отображается на компьютере. Кроме того, можно оставлять на карте метки. Это существенно облегчает поиск".
Спасатели делят участок поиска на сектора - в каждый отправляют группы по три человека. Бойцы постоянно остаются на связи со штабом и старательно обследуют каждый квадрат леса.
Чтобы найти человека в лесу, понадобится примерно двое суток. Но если первые спасательные операции не дали результата - поиски могут продолжаться до нескольких недель.
Более 20 человек в этом году потерялись в лесах Минской области. Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста. Сотрудники МЧС напоминают любителям тихой охоты: прежде чем пойти в лес - следует помнить простые правила безопасности. Обязательно заранее предупредитео местесвоего нахождения и всегда имейтепри себе заряженный мобильный телефон.
Еще одна история со счастливым финалом.
Президент
Все
Александр Лукашенко в речи на конференции безопасности затронул каждый аспект геополитической турбу
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Трагедия в Сербии - на железнодорожном вокзале обвалился железобетонный козырек
II Международная конференция по евразийской безопасности собрала более 600 участников из 45 стран
Киев планирует пополнить ВСУ 160 тыс. новобранцев: спасет ли это?
Экономика Германии страдает из-за большого количества больничных
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов