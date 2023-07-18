Увидели Президента, попробовали драники с мясом - каким вспоминают свой отдых в Беларуси дети из Донбасса

Эти дети очень рано повзрослели - кто-то в пять лет, а кто-то в три… У кого-то в семь лет уже появились первые седые волосы… А кто-то потерял родителей…

Беларусь, как настоящая братская страна, пытается хотя бы немного наполнить жизнь детей из Донбасса радостью, уютом и теплотой. Однако нам ставят это в укор. Говорят, что в Беларуси украинских детей воруют, сдают на органы и не возвращают домой. Но так ли это на самом деле?

Съемочная группа АТН побывала в Донбассе, встретилась с ребятами из Донецка, Луганска, Мариуполя, Докучаевска, Лисичанска и Антрацита. Все они в разное время проходили оздоровление и реабилитацию в Беларуси.

Мэр Лисичанска Андрей Скорый, к примеру, подтвердил, что все дети, которые были зимой на отдыхе в белорусском Новополоцке, вернулись домой. Ребята посещали значимые объекты нефтеграда, общались со сверстниками, побывали в историческом Полоцке. С собой в Лисичанск они увезли много подарков, в числе которых и майки с белорусскими флагами, орнаментом. А еще - обереги, которые своими руками сделали дети из минской школы.

Вот что рассказали о своем пребывании в нашей стране сами дети.

В Беларуси было отлично, хорошо кормили - борщом, драниками с мясом, теперь тоже такие делаем дома. Было приятно видеть, что в доме горит свет. Приятно думать, что люди живут без войны. Иван (Лисичанск)

В будущем Иван видит себя защитником родины. Отвечая на вопрос, кем хочет стать, когда вырастет, он сказал, что хотел бы закончить танковое училище и служить своей стране.

Также военным хочет стать и Давид из Мариуполя. Мальчишке всего 11 лет, а он уже знает, что такое авиаудары, испытал ужас, видя уличные бои, когда стреляют из автоматов, пулеметов и РПГ, прятался от бомбежек в холодном подвале…

Кирилл Лебедев из Мариуполя провел месяц в детском оздоровительном лагере "Дубрава" в Солигорском районе. Его мама Елена вспоминает, что сын вернулся домой в восторге - побывать в Беларуси после пережитого для него стало своеобразной наградой.

Больше всего запомнилось, как мы ездили на ледовый каток. Увидел Президента Беларуси - был шокирован и очень рад. Кирилл, 14 лет (Мариуполь)

Елена Лебедева призналась, что была бы рада, если бы ее сын в ближайшее время смог снова побывать в Беларуси.

Пока шла запись интервью с семьей мальчика, поделиться своими эмоциями спешили и другие жители Мариуполя. Люди говорили, что тоже хотели бы, чтобы их дети отдохнули в Беларуси.