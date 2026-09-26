Увидеть, как рождаются легенды: 26 сентября БЕЛАЗ открывает двери для всех желающих

26 сентября у всех желающих есть уникальная возможность увидеть, как рождаются легендарные белорусские самосвалы.



Белорусский автомобильный завод приглашает на День открытых дверей, приуроченный ко Дню машиностроителя.

БЕЛАЗ приглашает на День открытых дверей

С 10:00 до 15:00 гостей ждет масштабная выставка карьерной техники, посещение производственных цехов и музея. В программе: зона МЧС, спортивные активности, мастер-классы для детей, фуд-корты и выступления белорусских артистов.

Праздник продолжится на стадионе "Торпедо" с 16:00 до 21:00, а завершится ярким фейерверком.