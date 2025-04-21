Увидеть, как живут монахи. В Жировичах откроют музей

В Жировичах готовится к открытию новый музей. В старом Архиерейском доме, возведенном еще в 19-м веке, - история Белорусской православной церкви и самого Жировичского мужского монастыря. Ветхое, но ценное здание рисковало быть снесенным "под ноль" и стать автомобильной парковкой.

Пока же в витринах находят свой лучший ракурс религиозные находки с аукционов. Домонгольские нательные кресты и библейские фолианты... Но уже можно рассмотреть и репродукции фресок, которые украшали интерьер Свято-Успенского собора в Жировичах. Сейчас образы, что были написаны в церкви в период богоборчества (в 50-е годы 20-го века), спрятаны под белой краской... Некоторые залы музея еще формируются.

Протодиакон Георгий Пшенко, помощник наместника Свято-Успенского Жировичского монастыря:

"Сделать келью монаха. Примерно показать, как живут в простых бытовых условиях монахи. Деревянные стены, лавочка деревянная. Хотим положить еще льняной сенник, на котором можно спать".

Жировичи модернизируют "от центра до окраин"