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Увидеть "Календарь "Память" на площади Победы до 3 июля может каждый желающий

Чтобы перевернуть еще одну страницу "Календаря "Память"! На площади Победы в столице сегодня встретились молодежь и депутаты Мингорсовета, представители власти, общественных объединений и предприятий Заводского района. Во время митинга возложили цветы к монументу, память погибших почтили минутой молчания. Кроме того, по инициативе юных участников акции был сделан и развернут 20-метровый государственный флаг нашей страны.

Увидеть "Календарь "Память" на площади Победы сейчас может каждый желающий. Патриотическая акция продлится до 3 июля включительно.

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