Увидеть "Календарь "Память" на площади Победы до 3 июля может каждый желающий

Чтобы перевернуть еще одну страницу "Календаря "Память"! На площади Победы в столице сегодня встретились молодежь и депутаты Мингорсовета, представители власти, общественных объединений и предприятий Заводского района. Во время митинга возложили цветы к монументу, память погибших почтили минутой молчания. Кроме того, по инициативе юных участников акции был сделан и развернут 20-метровый государственный флаг нашей страны.