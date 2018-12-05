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Увидеть новогоднее убранство столицы в завершенном виде можно будет через десять дней
Подготовка Минска к новогодним праздникам завершается. В городе уже "выросли" тридцать елок. Сейчас дизайнеры работают над их оформлением. В ближайшие дни во всех районах установят световые конструкции, соберут праздничное панно на фасаде педагогического университета. Увидеть новогоднее убранство столицы в завершенном виде можно будет через десять дней.
Также в Минске готовят и площадки для активного отдыха. В этом году в столице зальют 30 ледовых и 26 хоккейных коробок. Также подготовят 12 лыжных трасс. В местах зимнего отдыха будут работать пункты проката и питания.
Пока в столице работают 2 мобильных катка - возле Дворца спорта и на улице Ташкентской. Покататься на лыжах можно на трассах возле проспекта Победителей и в Курасовщине.
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