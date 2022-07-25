Вы такого еще не видели! Хижина первобытного человека прямо посреди минского ботсада

Посетители Центрального ботанического сада могут прогуляться по экологической тропе "Легенды белорусской флоры", сообщает агентство "Минск-Новости".

Тропа расположена в лесопарковой части учреждения, а общая протяженность ее маршрутов составляет около 550 м.

Как рассказали в пресс-службе ботанического сада, "ядром" тропы стала лесная поляна, где разместили имитации жилища древнего человека, древнеславянского капища с идолом богини Макошь (в мифологии славян она олицетворяла Вселенскую Судьбу. - Прим. авт.), мирового дерева в окружении камней с образцами белорусских узоров и рун. Рядом установили большую беседку, где посетители смогут отдохнуть.

Ведут к поляне три пешеходные дорожки, окруженные лиственными, хвойными и смешанными насаждениями, которые отчасти воссоздают некоторые произрастающие в нашей стране леса.

Найти стоянку древнего человека можно и с помощью схемы сада.

Гуляя по экотропе, гости также смогут узнать много нового о различных природных объектах, для этого с помощью телефонов необходимо отсканировать нанесенные на стенды и таблички QR-коды.