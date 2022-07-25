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Вы такого еще не видели! Хижина первобытного человека прямо посреди минского ботсада

Вы такого еще не видели! Хижина первобытного человека прямо посреди минского ботсада

Посетители Центрального ботанического сада могут прогуляться по экологической тропе "Легенды белорусской флоры", сообщает агентство "Минск-Новости".

Тропа расположена в лесопарковой части учреждения, а общая протяженность ее маршрутов составляет около 550 м.

Как рассказали в пресс-службе ботанического сада, "ядром" тропы стала лесная поляна, где разместили имитации жилища древнего человека, древнеславянского капища с идолом богини Макошь (в мифологии славян она олицетворяла Вселенскую Судьбу. - Прим. авт.), мирового дерева в окружении камней с образцами белорусских узоров и рун. Рядом установили большую беседку, где посетители смогут отдохнуть.

Ведут к поляне три пешеходные дорожки, окруженные лиственными, хвойными и смешанными насаждениями, которые отчасти воссоздают некоторые произрастающие в нашей стране леса.

Найти стоянку древнего человека можно и с помощью схемы сада.

Гуляя по экотропе, гости также смогут узнать много нового о различных природных объектах, для этого с помощью телефонов необходимо отсканировать нанесенные на стенды и таблички QR-коды.

Фото из Instagram - аккаунта Центрального ботанического сада

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