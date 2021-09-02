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УВКБ ООН благодарит Беларусь за возможность передачи гуманитарной помощи беженцам
Ситуация на границе с мигрантами по-прежнему непростая и, видимо, не скоро разрешится. Пока наши соседи игнорируют призывы международных организаций соблюдать нормы международного права, Беларусь не остается в стороне. Агентство ООН по делам беженцев поблагодарило белорусов за возможность передать гуманитарную помощь людям, застрявшим на польской границе.
Совместно с Белорусским Обществом Красного Креста и при поддержке Государственного пограничного комитета нашей страны сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже во второй раз за неделю посетили участок на белорусско-польской границе в Гродненской области.
Там более трех недель находится группа из 32 выходцев из Афганистана, среди которых мужчины, женщины и дети.
УВКБ ООН призывает все вовлеченные стороны, в том числе и самих членов этой группы, находящейся на границе, взаимодействовать для того, чтобы помочь разрешить ситуацию в соответствии с нормами международного права беженцев и гуманитарными принципами. УВКБ ООН готово оказать дополнительную поддержку властям с обеих сторон границы, однако призывает их к продолжению диалога, направленного на поиск реальных решений для тех мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся на границе.
Агентство ООН по делам беженцев пристально следит за ситуацией и находится в контакте с соответствующими госорганами Беларуси
С сопредельной польской стороны железный занавес. На власти Польши не действуют ни призывы ЕСПЧ, ни ООН. Накануне к Варшаве обратился и Государственный погранкомитет Беларуси. В Минске считают, что польская сторона обязана принять все необходимые меры для разрешения ситуации, допустить к беженцам международные правозащитные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища. В конце концов, это установлено европейским и международным законодательствами.
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