УВКБ ООН благодарит Беларусь за возможность передачи гуманитарной помощи беженцам

УВКБ ООН призывает все вовлеченные стороны, в том числе и самих членов этой группы, находящейся на границе, взаимодействовать для того, чтобы помочь разрешить ситуацию в соответствии с нормами международного права беженцев и гуманитарными принципами. УВКБ ООН готово оказать дополнительную поддержку властям с обеих сторон границы, однако призывает их к продолжению диалога, направленного на поиск реальных решений для тех мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся на границе.

Мамо Мулусеу, представитель УВКБ ООН в Беларуси