УВКБ ООН призывает Польшу обеспечить доступ на границу для помощи беженцам

Просьба в никуда. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в очередной раз призвало Польшу обеспечить доступ специалистов организации для помощи мигрантам. Об этом агентству "РИА Новости" заявила официальный представитель УВКБ ООН Катерина Китиди. Приграничная зона остается оцепленной с западной стороны колючей проволокой. Судя по всему, польские власти боятся прихода международных организаций в приграничную зону, ведь тогда подтвердятся все обвинения против Варшавы в преступлениях против человечности.

Мы поддерживаем прямые контакты с Министерством внутренних дел, администрацией и погранслужбой. Сейчас, когда территория вдоль границы с Белоруссией оцеплена, доступ к ней существенно ограничен. Поэтому туда не попадают не только гуманитарные организации, но и юристы, СМИ, медики, волонтеры. УВКБ ООН продолжает призывать польские власти обеспечить неограниченный доступ к мигрантам, просителям убежища и беженцам в зоне чрезвычайной ситуации, как указано в соглашении 1991 года, подписанном УВКБ ООН и МИД Польши и основанном на нашем мандате.



