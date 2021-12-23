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УВКБ ООН призывает Польшу обеспечить доступ на границу для помощи беженцам
Просьба в никуда. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в очередной раз призвало Польшу обеспечить доступ специалистов организации для помощи мигрантам. Об этом агентству "РИА Новости" заявила официальный представитель УВКБ ООН Катерина Китиди. Приграничная зона остается оцепленной с западной стороны колючей проволокой. Судя по всему, польские власти боятся прихода международных организаций в приграничную зону, ведь тогда подтвердятся все обвинения против Варшавы в преступлениях против человечности.
Мы поддерживаем прямые контакты с Министерством внутренних дел, администрацией и погранслужбой. Сейчас, когда территория вдоль границы с Белоруссией оцеплена, доступ к ней существенно ограничен. Поэтому туда не попадают не только гуманитарные организации, но и юристы, СМИ, медики, волонтеры. УВКБ ООН продолжает призывать польские власти обеспечить неограниченный доступ к мигрантам, просителям убежища и беженцам в зоне чрезвычайной ситуации, как указано в соглашении 1991 года, подписанном УВКБ ООН и МИД Польши и основанном на нашем мандате.
Польша нарушает положения договоров в области защиты прав человека
Впрочем, для тех, кто не пользуется заготовленными тезисами Брюсселя, все и так очевидно. Применением спецсредств, выталкиванием на линию границы и убийствами Польша нарушила множество пунктов договора о правах человека. Об этом заявляют в российском МИД.
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