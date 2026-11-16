Увольнение беременной в Солигорске - разберемся в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Жительница Солигорска попросила в социальных сетях обратить внимание Президента на проблему и придать максимальной огласке. Она уверяет, что ее, будущую маму, уволили, а она уже была в положении. Сообщение набрало почти полмиллиона просмотров. Съемочная группа "Первого информационного" пообщалась со всеми участниками конфликта.

Историю, в которой не все так однозначно, как написано, смотрите 16 ноября сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" и 17 ноября на "Первом информационном" в 10:10 и 19:30.