Уйти в лес и вернуться: основные правила поведения в лесу, которые могут спасти жизнь

Пик осеннего сезона сбора грибов и ягод - насыщенная пора для спасателей. Ежедневно на линию МЧС приходят звонки о потерявшихся любителях тихой охоты. В отдельных случаях задействованы все силы сразу - включаются несколько ведомств и волонтеры.

Подобный случился недавно в Брестской области. Женщина провела в лесу не одни сутки.

Спасатели в поисках людей в лесу

Для спасателей грибной сезон не из легких. Что ни день поступают сигналы о потерявшихся в лесу. Самый громкий случай сезона в Брестской области произошел в Барановичском районе. Пенсионерка вышла за грибами и провела в лесу двое суток. Ни связи, ни опознавательных средств. Искали и спасатели, и милиция, и волонтеры. Более 70 человек метр за метром прочесывали лесной массив.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси:

"В поисках было задействовано 11 единиц техники и 37 работников МЧС. Хотелось бы отметить, что у женщины не было с собой мобильного телефона, который является незаменимым атрибутом при походе в лесной массив. Спасенную передали бригаде скорой медицинской помощи, она была госпитализирована".

С начала года только в природных экосистемах Брестской области потерялись 12 человек, из них 1 ребенок. К счастью, всех удалось вернуть домой.

Своевременная помощь МЧС

В Гомельском регионе 30 человек заблудились в лесу. Жительница д. Старые Дятловичи Нина Кулешова - заядлый любитель тихой охоты. Выбралась за грибным урожаем с соседкой. Домой вернулись уже порознь.

Самостоятельные поиски не увенчались успехом, пришлось обращаться в службу спасения. И кто знает, как закончилась бы эта или любая другая история в лесной ловушке, если бы не своевременная помощь МЧС. А ведь нередки случаи, когда люди теряются на несколько суток. И тогда процесс поиска куда более серьезный и масштабный. Организовывается целый штаб по спасению.

Для координации поисков и контроля ситуации создается сетка, которая накладывается на карту местности. Каждый квадрат 500 на 500 метров. Это сектор, в котором работает определенная группа спасателей. Треки показывают, какой объем работы сделан. В это время беспилотник осуществляет визуальный поиск.

На земле работают спасатели, в том числе на технике высокой проходимости - автомобилях и квадроциклах. Громкоговорители используются для организации "звукового поиска".

Необходимые меры безопасности

Удобная непромокаемая одежда, с собой лекарства, вода и обязательно средство связи. Подготовился как следует Вячеслав Лискович из деревни Прилуки. Увлекается тихой охотой шестой десяток лет. Говорит, если умеешь искать грибы, то далеко ходить и не надо. В ближайшем лесу за час собрал целый урожай. Лисички, белые, грузди и подзеленки - хватит на несколько баночек консерваций.

Вячеслав Лискович, грибник:

"Большинство грибов по окраинам растут. Вглубь леса они так не растут, потому что им тепла не хватает. Люди идут, они этого не замечают, они начинают переходить все просеки, дороги. Если вы поставили на дороге, например, машину, дошли до просеки - значит, ее не переходите, потому что если лес незнакомый, потом будет очень сложно. Обязательно чтобы с собой была вода и что-нибудь перекусить, если вдруг заблудитесь, потому что это лес".

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

"Надевайте яркую непромокаемую одежду, плотно скрывающую открытые участки тела, выбирайте удобную прочную обувь, возьмите с собой самое необходимое: воду, запас еды, при необходимости лекарства, также пригодятся нож, спички, фонарик, свисток. Обращайте пристальное внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отменить".

Спасатели также напоминают о важности сообщить близким свой маршрут и время возвращения. Не лишнее - очевидно. В природных экосистемах страны с начала лета заблудились более 265 человек, из них 13 детей. В разгар грибного сезона за сутки до пяти выездов спасателей на места. И это тот случай, когда на счету каждая минута.