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"Уйти не было возможности" - калиновец рассказал, что его шокировало в полку
Не так давно был задержан боевик Александр Куликов. Он готовился к участию в боевых действиях. Сейчас мужчина находится под следствием за наемничество и участие в деятельности террористической организации.
Агрессивные планы оппонентов по реализации в Беларуси силового сценария, попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и захвата власти известны силовым структурам нашей страны. Все эти намерения они тщательно отслеживают, фиксируют и нейтрализуют.
В соседнем государстве недружественные силы пытаются сформировать в Беларуси спящие ячейки, готовые в случае необходимости совершать теракты.
Александр Куликов, один из калиновцев, рассказал о том, как он оказался в Украине, и о своих первых впечатлениях.
"То, что я увидел, не совпадало с тем, на что я рассчитывал", - вспоминает задержанный.
Завербованных в Варшаве наемников привезли в учебный центр под Киевом. Первое, что увидел Куликов, было физическое наказание - применяли физическую силу.
Обучение проходило очень жестко, инструкторыфизически наказывали тех, кто не выполнял какие-то указания, рассказывает Куликов. Новобранцев украинские инструкторы наказывали жестко. Наемник был шокирован: "По лицу не били, только по корпусу. Для меня увидеть это… Я считал, что в украинской армии, которая ассоциирует себя с западной, не может быть такого".
"Уйти не было возможности. Там уходить никому особо не давали", - рассказал наемник.
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По его словам, новобранцев было немного. Их новая группа должна была заниматься месяц, но в учебном центре оставалась еще и старая группа. В общей сложности было около 30-50 человек.
В актовом зале командир полка Денис Прохоров с позывным "Кит" провел беседу. Он сказал, что хочет вернуться в Беларусь, но в другом статусе (имелось в виду вторжение в Беларусь), непосредственно с оружием в руках, как командир полка.
По мнению Куликова, такое вторжение не было реалистичным, но в связи с проникновением диверсионных групп, происходившим тогда в Брянской области, они посчитали, что такой вариант возможен и в Беларуси. "Настрой был достаточно воинственный. И возможно, что у них в планах было что-то большее", - предполагает задержанный.
Командование полка не очень впечатлило Куликова, у него не сложилось мнение, что это профессионалы: "Мне показалось, что там много людей, которые заботятся прежде всего о своих интересах, о своих карманах. А так впечатление они абсолютно не произвели как профессионалы. Это тоже стало одним из неприятных открытий, которые я сделал, находясь в полку".
Я считаю, что каждый [в полку] сам за себя. Общая идея есть только у руководства, как провести свои дела, как улучшить свое финансовое состояние за счет продажи военной формы, оборудования, может даже и оружия.
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