Уютные классы, спортивные и актовые залы - паспорта готовности школы Беларуси должны получить до 20 августа

Паспорт готовности - это документ, который подтверждает, что все условия по безопасности, санитарному состоянию выполнены. Масштабные работы в этом году развернулись по всей стране. Благодаря госинвестициям, в Могилевской области капитальный ремонт охватил сразу несколько десятков учреждений образования. Ситуацию изучил Андрей Ястребов.

Одна из крупнейших в Могилеве средняя школа № 8. В этом году за ее парты сядут 1200 учеников, в том числе 125 первоклашек. На пару месяцев она стала главной строительной площадкой микрорайона.

Работы ведутся с 6 июня. Начали с демонтажа панельных швов, кровельного покрытия. Полностью заменили. Демонтировали до плит перекрытия с устройством новой стяжки и с устройством рулонного покрытия. Сейчас объект находится на стадии покраски фасада. Стараемся. Вадим Барановский, мастер участка общестроительных работ ОДО "Циркон"

Реконструкция школ

Обновленные кабинеты, коридоры, санузлы. Важной задачей для школы стала реконструкция спортзала.

У нас был дощатый пол. Он пришел в негодность, поэтому была проведена большая работа - демонтаж этого пола. Уже сделали стяжку. Осуществляем текущий ремонт потолка, стен. Будет современное спортивное покрытие - это гетерогенный линолеум. А также будет установлено новое спортивное оборудование. Ирина Рыбакова, директор СШ № 8 г. Могилева

Будет где завоевывать новые кубки. А пока масштабная реконструкция. Приступили к установке новой входной группы. Помогают педагоги, попечительский совет из числа родителей, школьники.

"Мой ребенок учится в 7 классе. Надо помогать школе. Вчера красили стены, сегодня будем уже полы закатывать. Все для наших детей", - считает мама ученика.

"У нас объединились все: родители, педагоги. Красим, помогаем стелить линолеум. Мы это делаем с удовольствием", - говорит педагог.

"Снаружи уже видим, что красота. И очень ждем 1 сентября, чтобы скорей учиться в такой школе", - предвкушает школьница.

В текущем году осуществляется капитальный ремонт 31 учреждения общего и среднего образования и 32 детских садов. Предусмотрено 87,5 млн рублей. Это на 20 % больше, чем в предыдущем году. Данные средства направлены на создание безопасных условий пребывания, на модернизацию пищеблоков, закупку холодильного и технологического оборудования. Также в текущем году будет осуществлена поставка за счет средств республиканского бюджета 21 автобуса школьного для подвоза детей в сельской местности. Анна Симановская, руководитель Могилевского областного центра по обеспечению деятельности учреждений образования

Кстати, большая часть школ, попавших в этом году под капремонт в Могилевской области, именно на селе. Их 16. Плюс 5 детских садов.

Масштабные работы развернулись и на базе Сухаревской средней школы. Все для того, чтобы получать знания в комфортных условиях. В этом году за парты здесь сядут свыше полусотни школьников.

Фасад и кровля уже готовы. Школа на пути к получению паспорта готовности. МЧС дает последние рекомендации.

Несколько десятков нормативов должны быть соблюдены, прежде чем школа откроет новый учебный год. Внимание спортивно-актовому залу, школьному музею, где, кстати, особое место отвели истории местечка и героям, погибшим при его освобождении в годы Великой Отечественной войны.

Новое оборудование для кухни. Вентиляция будет заменена в ближайшее время. Мы имеем возможность уже принимать детей. Рассчитываем, что в этом учебном году наш коллектив пополнится молодым специалистом.Наталья Колос, начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома:

Для того чтобы дети получали хорошие знания, нужны не только педагоги высокой квалификационной категорией, но и условия. В Год качества нам есть чем гордиться. За прошлый учебный год 19 % выпускников 11-х классов у нас с золотыми медалями.





Новостройки Минска

Больше возможностей появится и у школьников столицы. Жители микрорайона Лебяжий готовятся к открытию нового здания для гимназии № 42. С началом нового учебного года школьников здесь окунут в современный мир образования. Получился многофункциональный центр с двумя бассейнами и спортивными залами, тиром и стадионом.

Руководство и педагогический коллектив рады, что такое учреждение с именем, традициями и историей нашло свою точку опоры, роста и развития. Наше учреждение рассчитано на 1020 мест, мы будем принимать наших маленьких детей впервые, потому что до этого гимназия не имела начальной школы. Педагогический коллектив практически сформирован, и мы ждем наших учащихся. Виктория Коржик, директор гимназии № 42 г. Минска им.лауреата Нобелевской премии Ж. И. Алферова