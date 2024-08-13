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Уютные классы, спортивные и актовые залы - паспорта готовности школы Беларуси должны получить до 20 августа
Паспорт готовности - это документ, который подтверждает, что все условия по безопасности, санитарному состоянию выполнены. Масштабные работы в этом году развернулись по всей стране. Благодаря госинвестициям, в Могилевской области капитальный ремонт охватил сразу несколько десятков учреждений образования. Ситуацию изучил Андрей Ястребов.
Одна из крупнейших в Могилеве средняя школа № 8. В этом году за ее парты сядут 1200 учеников, в том числе 125 первоклашек. На пару месяцев она стала главной строительной площадкой микрорайона.
Работы ведутся с 6 июня. Начали с демонтажа панельных швов, кровельного покрытия. Полностью заменили. Демонтировали до плит перекрытия с устройством новой стяжки и с устройством рулонного покрытия. Сейчас объект находится на стадии покраски фасада. Стараемся.
Реконструкция школ
Обновленные кабинеты, коридоры, санузлы. Важной задачей для школы стала реконструкция спортзала.
У нас был дощатый пол. Он пришел в негодность, поэтому была проведена большая работа - демонтаж этого пола. Уже сделали стяжку. Осуществляем текущий ремонт потолка, стен. Будет современное спортивное покрытие - это гетерогенный линолеум. А также будет установлено новое спортивное оборудование.
Будет где завоевывать новые кубки. А пока масштабная реконструкция. Приступили к установке новой входной группы. Помогают педагоги, попечительский совет из числа родителей, школьники.
"Мой ребенок учится в 7 классе. Надо помогать школе. Вчера красили стены, сегодня будем уже полы закатывать. Все для наших детей", - считает мама ученика.
"У нас объединились все: родители, педагоги. Красим, помогаем стелить линолеум. Мы это делаем с удовольствием", - говорит педагог.
"Снаружи уже видим, что красота. И очень ждем 1 сентября, чтобы скорей учиться в такой школе", - предвкушает школьница.
В текущем году осуществляется капитальный ремонт 31 учреждения общего и среднего образования и 32 детских садов. Предусмотрено 87,5 млн рублей. Это на 20 % больше, чем в предыдущем году. Данные средства направлены на создание безопасных условий пребывания, на модернизацию пищеблоков, закупку холодильного и технологического оборудования. Также в текущем году будет осуществлена поставка за счет средств республиканского бюджета 21 автобуса школьного для подвоза детей в сельской местности.
Кстати, большая часть школ, попавших в этом году под капремонт в Могилевской области, именно на селе. Их 16. Плюс 5 детских садов.
Масштабные работы развернулись и на базе Сухаревской средней школы. Все для того, чтобы получать знания в комфортных условиях. В этом году за парты здесь сядут свыше полусотни школьников.
Фасад и кровля уже готовы. Школа на пути к получению паспорта готовности. МЧС дает последние рекомендации.
Несколько десятков нормативов должны быть соблюдены, прежде чем школа откроет новый учебный год. Внимание спортивно-актовому залу, школьному музею, где, кстати, особое место отвели истории местечка и героям, погибшим при его освобождении в годы Великой Отечественной войны.
Новое оборудование для кухни. Вентиляция будет заменена в ближайшее время. Мы имеем возможность уже принимать детей. Рассчитываем, что в этом учебном году наш коллектив пополнится молодым специалистом.Наталья Колос, начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома:
Для того чтобы дети получали хорошие знания, нужны не только педагоги высокой квалификационной категорией, но и условия. В Год качества нам есть чем гордиться. За прошлый учебный год 19 % выпускников 11-х классов у нас с золотыми медалями.
Новостройки Минска
Больше возможностей появится и у школьников столицы. Жители микрорайона Лебяжий готовятся к открытию нового здания для гимназии № 42. С началом нового учебного года школьников здесь окунут в современный мир образования. Получился многофункциональный центр с двумя бассейнами и спортивными залами, тиром и стадионом.
Руководство и педагогический коллектив рады, что такое учреждение с именем, традициями и историей нашло свою точку опоры, роста и развития. Наше учреждение рассчитано на 1020 мест, мы будем принимать наших маленьких детей впервые, потому что до этого гимназия не имела начальной школы. Педагогический коллектив практически сформирован, и мы ждем наших учащихся.
Кстати, на следующий год уже запланирована сдача новых школ в жилом комплексе "Минск Мир" и квартале "Родная страна". Инвестиции в образование - государственный приоритет.
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