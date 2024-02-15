Уютный и комфортный город с многовековой историей и планами на будущее - о Скиделе смотрите в проекте "Место для жизни"

Небольшой городок с богатой историей и перспективным будущим. Сегодня в проекте "Место для жизни" рассказали о Скиделе, городе-спутнике Гродно. Когда-то им владели магнаты Радзивиллы, в годы Великой Отечественной войны здесь действовало масштабное комсомольское подполье, а сегодня строятся новые микрорайоны, развивается социальная инфраструктура. Сюда возвращаются молодые специалисты, как героиня проекта, учитель русского языка и литературы Валерия Спицына. Она считает свою малую родину самым лучшим местом для жизни.

Я родилась и выросла в Скиделе. Это мой любимый город, поэтому после окончания университета по распределению вернулась на малую родину. И ничуть не жалею. Валерия Спицына, учитель русского языка и литературы СШ № 3 г. Скиделя им. Е. М. Шевченко

Скидель всегда был красивым, уютным городком, а после получения статуса "города-спутника Гродно", он стал активно развиваться. Всего за 10 лет население выросло в полтора раза. Здесь возвели целый жилой микрорайон, новый детский сад на 190 мест. Там есть все необходимое для воспитания детей. Компьютерные кабинеты, музыкальные залы, бассейн. Полностью отреставрировали и среднюю школу № 1.

Скидель - это еще и промышленный город. Здесь работают коммунальные, перерабатывающие предприятия, и первый белорусский сахарный комбинат, на котором в сутки производят более 1100 т сладкого продукта. А за сезон перерабатывают более 1 млн т сахарной свеклы. Современное производство позволяет обеспечивать сахаром потребности внутреннего рынка. У предприятия большой и экспортный потенциал. Половину своей продукции комбинат отправляет в страны СНГ.

"В годы Великой Отечественной войны Скидель прославился своим подпольным движением. В городском парке установлен Памятник восьмерым комсомольцам подпольщикам. 13 сентября 1942 года на центральной площади фашисты публично их казнили. С начала войны молодые люди организовали яростное сопротивление захватчикам. Комсомольцы расклеивали листовки, прятали в лесу оружие, передавали партизанам важные сведения. После ареста они не выдали своих соратников и были убиты", - рассказала Валерия Спицына.

У Скиделя богатая история, он известен еще с 16-го века. Столетие спустя им владели знаменитые магнаты Радзивиллы. Главная архитектурная достопримечательность города - Костел вознесения Девы Марии. Храм поражает величием и монументальностью. Его возвели в 1870 году, сегодня он внесен в список историко-культурного наследия Республики Беларусь. Находится храм на территории усадебного комплекса. Сама усадьба не сохранилась, остался только монументальный парк и брама из двух круглых башен. Она изображена на гербе города.