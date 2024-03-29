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Узаконить самострои: почти каждый второй дом в Беларуси принят в эксплуатацию в упрощенном порядке в 2023 году
Узаконить самострои! По итогам прошлого года почти 10 тыс. жилых домов принято в эксплуатацию в упрощенном порядке. А активное использование "строительной амнистии" дало толчок к интенсивному возведению индивидуальных домов.
По итогам 2023-го - показатель превысил 48 % от всего построенного жилья. Это значит, почти поровну с высотками. Подробности - у Алины Лаппо.
До завершения так называемой строительной амнистии остается меньше года. Ее суть в том, что если вы на своем земельном участке возвели жилую или нежилую постройку без проекта или с отступлением от него, то такой объект не будет считаться самостроем. А значит, никакой административной ответственности и штрафов. Процедура регистрации максимально упрощенная.
Указ помогает людям решить излишние бюрократические проволочки и упростить сам процесс строительства. Что важно, мера распространяется на тех, у кого право собственности на земельный участок возникло до сентября 2022 года.
Восемь лет назад молодая семья Филипповых решила обзавестись собственными квадратными метрами. Ведь когда в семье маленький ребенок, то съемные обходятся в копеечку. Глава семейства вспоминает, что первым делом оформили доверенность на участок, он был в собственности мамы. И дальше своими силами начали глобальную стройку.
В процессе возведения жилья, как и любой застройщик, мы сталкиваемся с какими-то проблемами, отступлениями: где-то стена в другом месте должна быть, где-то дверь хотим прорезать. И все это подразумевало изменения в проекте. Это большая работа, на самом деле: согласовать, утвердить все эти вещи. Но после того как вышел указ № 253 о том, что некоторые моменты можно упростить, он нам действительно очень помог, освободив большое количество времени, которое важно тратить на семью.
Раньше, чтобы ввести объект в эксплуатацию, каждый шаг всех согласований стоил и сил, и времени. Сейчас бумажной волокиты и посещений госорганов в разы меньше. Упрощенный пакет документов подается напрямую в структурные подразделения местных органов власти, минуя службу одного окна. А вся процедура занимает не дольше месяца. В любом случае спрятать не узаконенный объект на своих сотках не получится. Рано или поздно самострой выйдет наружу. По сути, сейчас самое время зарегистрировать когда-то возведенный, гараж, баню или внутреннюю перепланировку дома.
Данный указ очень сильно упрощает жизнь граждан. Некоторые граждане даже не предполагали, что беседку необходимо вводить в эксплуатацию. Тем не менее, это капитальное строение и его необходимо вносить в технический паспорт. На данном этапе мы можем действовать без разрешительной и проектной документации.
Минстройархтиктуры подвело предварительные итоги действия указа. Итак, за прошлый год - почти 10 тыс. индивидуальных жилых домов решили проблему самостроев. Это свыше 700 тыс. квадратных метров или 40 % от общего ввода. Чаще всего упрощенным порядком пользуются жители Минской и Брестской областей.
Цифры свидетельствуют о востребованности у граждан упрощенного порядка приемки объектов в эксплуатацию, который значительно сокращает и сроки приемки, и пакет документов.
Хоть процедура и довольно упрощенная, но откладывать регистрацию в долгий ящик не стоит. Можно попасть в очередь. И, конечно, бывают отказы. Например, если часть строения оказалась на природоохранной территории или вблизи водоема. Не получит разрешения и постройка, возведенная на участке, взятом под огородничество.
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