Узаконить самовольно занятые участки станет возможным в Беларуси

Порядок на земле, послабления для дачников, разрешение земельных споров и вовлечение в оборот как можно большего количества участков. Новая редакция Кодекса о земле должна снять ряд накопившихся проблем.



Разработчики документа максимально учли интересы людей. С 1 сентября вступит в действие так называемая земельная амнистия. Эта новация позволит узаконить (конечно, при соблюдении ряда требований) самовольно занятые участки. И это не единственное изменение.



К примеру, с 8 до 5 лет сокращается срок, в течение которого граждане, получившие землю как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, были ограничены в праве ею распоряжаться. Также в новой редакции документа увеличены размеры предоставляемых участков в сельских населенных пунктах до гектара (ранее было 25 соток).



Есть и норма, которая позволит разделить свои угодья для строительства второго дома.



Николай Бобер, зампредседателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Это позволит многим гражданам решить свои жилищные вопросы, так как зачастую в семье есть необходимость строительства второго жилого дома, а предоставить такой участок на территории данного населенного пункта нет возможности. Благодаря этому появится возможность разделить участок, который принадлежит родителям, при их согласии, чтобы построить на этом участке второй дом. Помимо этого, без аукциона будут предоставляться дополнительные земельные участки. Таким образом, есть возможность расширить свое землепользование за счет земель населенного пункта. Но в случае, если эти земли не используются.

По данным Госкомимущества,на сегодняшний день в Беларуси около полутора миллионов зарегистрированных участков. В год выделяется свыше 20 тысяч. Часть из них продается через аукцион, а часть идет гражданам по заявительному принципу.