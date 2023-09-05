Узбекистан готов перенимать опыт белорусских педагогических классов

В опыте белорусских педагогических классов заинтересован Узбекистан. Сотрудничество в сфере образования с парламентской делегацией страны-партнера обсудили на встрече в Белорусском педуниверситете имени Максима Танка.

О том, как динамично развиваются взаимоотношения, говорит количество студентов из Узбекистана в наших вузах. Если 4 года назад около 400, то сегодня почти 5 с половиной тысяч. Приумножаем и в количестве образовательных программ.







Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Реализуется более чем 80 совместных образовательных программ, по которым проходят обучение и получают дипломы двойного образца (Республики Беларусь - Республики Узбекистан) граждане из нашей дружественной страны. Конечно, основой является в первую очередь подготовка специалистов для реального сектора экономики, инженерно-технические кадры. Очень важный аспект, конечно, подготовка педагогических кадров.

Детально с делегацией Узбекистана обсудили инклюзивное образование для детей с особенностями развития, когда ребята учатся вместе. Такой принцип инклюзии в Беларуси закреплен законодательно и внедрен в программу подготовки будущих педагогов уже с 1-го курса.

А начинать осваивать профессию учителей в Беларуси можно еще со школьных лет. В стране более 750 педклассов. Бонус для лучших выпускников - поступление в специализированные вузы без экзаменов, но при определенных условиях.