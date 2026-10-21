Краткий пересказ от ИИ

Почти 27 млн погибших в СССР и каждый третий в Беларуси. Это ужасающие данные зверств нацисткой Германии за годы Второй мировой войны.

21 октября в столице России прошел видеомост Москва-Минск, где депутаты парламентов, историки и эксперты по защите исторической памяти обсудили тему окончания Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Суд над военными преступниками длился почти год и закончился в октябре 1946 года. Это был первый в истории случай, когда осудили преступления против человечества.

Именно Нюрнберг заложил основы современного международного права. Но, к сожалению, фашизм и неонацизм снова расправляют крылья. Поэтому сегодня очень важно рассказывать историческую правду, которую многие европейские и западные страны хотят замолчать и исказить.

Иван Мельников, первый зампредседателя Государственной Думы России:

"Если наши бывшие союзники по коалиции, сначала закрывали глаза на проявление неофашизма в некоторых странах, когда они ходили с факелами и соответствующими флагами, то теперь, это не просто замалчивание, а поддержка неофашистского режима, в том числе и на Украине. Они накачивают их оружием, огромные средства выделяют на это, в ущерб своим странам. Я уверен, что Нюрнбергский процесс создал прецедент, и все, кто будет заниматься такими античеловеческими выходками, они рано или поздно получат историческую оценку, в том числе в виде судебных разбирательств".

Как отметили участники, в современных геополитических условиях, защита исторической правды напрямую влияет на современную политику. Поэтому, уже более года в Беларуси и России работает комиссия по ее сохранению и защите. Проведено несколько заседаний и главный на сегодня проект - привлечь к этой работе молодое поколение.