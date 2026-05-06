Ужасы войны: карательная операция в Борках

В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси фашисты проводили карательные операции. И это было частью политики геноцида.

Репрессивные акции совершались с целью задушить партизанское движение, поработить и уничтожить белорусский народ. Одно из самых трагических событий произошло в деревне Борки Могилевской области. Нацисты расстреляли и сожгли более 2 тыс. мирных жителей за один день.

Партизаны вели борьбу с фашистами в тылу врага

Лето 1942 года. Территория Беларуси оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Враг установил жесткий режим. Кровавый террор, гетто, концлагеря. За малейшее нарушение правил применялись крайние меры наказания. Чаще всего расстрел.

15 июня 1942 года произошла одна из самых страшных карательных операций в деревне Борки Могилевской области.

На территории Беларуси был установлен "новый порядок". Который раз за разом нарушали партизаны - засады, диверсии, внезапные нападения. В тылу врага действовал "второй фронт".

Марина Цветкова, председатель Кировской районной организационной структуры РГОО "Белорусское общество "Знание":

"Кировский район граничит с Кличевским - это территория обширной партизанской зоны. Уже в 1942 году здесь действовал партизанский отряд. Позже он присоединился Кличевскому отряду, и здесь партизаны проводили много успешных операций".

Одна из таких прошла в районе шоссейной дороги Могилев - Бобруйск. Бойцы 227-го партизанского отряда (командир Игнатий Изох) уничтожили нацистскую команду полиции безопасности, в которую входили 8 СС-фюреров и полицейские.

Ольга Ворончукова, жительница д. Борки:

Ольга Ворончукова, жительница д. Борки:

"Вдруг прибегает партизан. "Все, - говорит, - ликвидируют. Хаты сожгли, сейчас и остальное уничтожат". И что вы думаете? Все, что было: кофты, платья - все спалили. Остались только в том, в чем успели убежать. И все".

В Борках фашисты убили более 2 тыс. человек

И наступило 15 июня 1942-го. Немцы окружили поселки Пролетарский, Дзержинский, Красный Пахарь, Закриничье, Долгое Поле, Хватовку и двигались в сторону Борок. Именно там каратели штурмбанфюрера СС Дирлевангера расстреляли и сожгли более 2 тыс. мирных жителей. Страшная трагедия легла в основу сюжета фильма "Иди и смотри" режиссера Элема Климова.

В 2020-м после реконструкции открылся мемориальный комплекс "Памяти сожженных деревень Могилевской области". Он олицетворяет трагедию тех лет и позволяет в полной мере прочувствовать ужас и безысходность.