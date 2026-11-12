Уже больше полутонны на каждого: как переработка мусора приносит деньги экономике Беларуси

На одного белоруса приходится почти полтонны мусора в год. В масштабах страны образуется более 5 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО). Чтобы справиться с такими объемами, в стране выстроена целая система. Как она работает, рассказали в программе "На контроле Президента".

Рассмотрим принцип работы одного из заводов этой системы на примере Новополоцкого регионального комплекса по обращению с ТКО. Ему всего около года. Проект запустили на старте 2026-го.

Этот объект закрывает потребности сразу пяти районов Витебщины. Его ежегодные объемы - 80 тыс. т.

Здесь извлекают максимум пользы из того, что можно пустить в повторную переработку. Дают вторую жизнь полиэтиленовым пакетам, которые мы берем в магазине, стеклянным и ПЭТ-бутылкам, которые мы ежедневно отправляем в контейнеры. А еще в переработку идет бумага, органика и многое другое. Все, что невозможно извлечь, держит путь на местный полигон.

Извлечь вторсырье - это полдела. Его нужно еще подготовить к переработке. Технологический процесс непрерывен. Сначала мусор попадает в зону разгрузки, а дальше по конвейерам на сортировку. Полуавтоматическое оборудование в тандеме с человеком разделяет отходы по видам. Подготовленное сырье поднимается по ленте, где проходит несколько этапов очистки.

Сергей Велюго, директор УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов":

"Отделяем крупные куски картона, крупные куски полиэтилена. Стекло уезжает по конвейерам вверх и падает в кузова. Металл тоже уезжает и накапливается. Есть оборудование под названием виброгрохот. Оно предназначено для того, чтобы отобрать пищевые отходы из общей массы мусора. Путем вибрации и просеивания вся мелочь падает вниз, а неорганика идет дальше по своему пути".

Есть также площадка компостирования, куда в конечном итоге попадают органические отходы, как и те, что остаются после наведения порядка в парках и скверах. Спустя время все это превращается в техногрунт, которому тоже находят применение. Например, для рекультивации полигонов.

Старой мебели тоже находят применение. Ее дробят в щепу для работы котельных. Изношенные шины тоже выступают как сырье. Из них делают резиновую крошку для безопасного покрытия на детских и спортивных площадках. А ПЭТ-бутылки станут основой для синтетического волокна.

Сергей Велюго:

"Открыли у себя небольшое производство по производству полимерпесчаных изделий, которые используем в своей хозяйственной деятельности, благоустраиваем контейнерные площадки в регионе, а также реализуем как физическим, так и юридическим лицам. Этот материал довольно интересен, по сравнению с бетонными изделиями имеет ряд преимуществ. Он морозостойкий, не впитывает влагу, здесь нет цемента, здесь мелкозернистый песок, краситель, если нужен, и полимер".

Серьезно и комплексно наладить систему обращения с отходами и использования вторсырья - это требование Президента Беларуси Александра Лукашенко. И вопрос ведь не только в экологии, но и в экономике. Вторсырье - серьезный резерв, которым успешно пользуются во многих странах мира. Это то, из чего и наша страна может и должна извлекать выгоду.