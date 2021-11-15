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Уже 70 % находящихся на нейтральной полосе людей собрали свои вещи и двинулись в сторону погранперехода "Брузги"

Ситуация на белорусско-польской границе в эти минуты активизировалась. Замерзшие и простуженные беженцы на грани отчаяния. Уже 70 % находящихся на нейтральной полосе людей собрали свои вещи и решили двинуться в сторону погранперехода "Брузги". Евгений Горин передает с границы (видео).

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