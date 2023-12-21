В рамках сотрудничества МВД Беларуси и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) была создана специальная комната для детей, которая уже более месяца работает на базе столичного Управления по гражданству и миграции. В помещении для малышей организовано специальное пространство с играми, книгами, игрушками и творческим материалом.