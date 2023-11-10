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Уже? В Минске начали устанавливать новогодние елки

Долгожданное приближение Нового года в Минске. Первые ели начали появляться в некоторых районах столицы. Зеленые конусы устанавливают на улице Столетова и в парке имени Павлова. Постепенно добавляют зеленые ветки, а потом их украсят яркие игрушки и гирлянды.

Всего к новогодним праздникам Минск украсят более 30 хвойных деревьев.

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