Уже? В Минске начали устанавливать новогодние елки

Долгожданное приближение Нового года в Минске. Первые ели начали появляться в некоторых районах столицы. Зеленые конусы устанавливают на улице Столетова и в парке имени Павлова. Постепенно добавляют зеленые ветки, а потом их украсят яркие игрушки и гирлянды.