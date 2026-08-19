Узнали, как идет подготовка Дзержинска к празднику хлеборобов "Дожинки-2026"

Дзержинск готовится к областным "Дожинкам". Ровно месяц остается до фестиваля-ярмарки тружеников села.

19 августа в городе-спутнике прошло заседание штаба, где обсудили финальные штрихи масштабной модернизации. Готовность объектов и городской инфраструктуры проверили профильные службы во главе с председателем Миноблисполкома.

Также обсудили праздничную программу и стиль территории гостеприимства для гостей "Дожинок".

Александр Пищик, зампредседателя Дзержинского райисполкома:

"Реорганизовано движение в центральной части города с локацией для празднования и времяпрепровождения, которое будет местом протяжения для горожан. Выполнена реконструкция центральной площади, прилегающей к Дому культуры. Также выполнен текущий ремонт парков".

"Районам было принято очень интересное решение в виде колоса, т. е. концепция площади. С высоты птичьего полета мы можем увидеть картинку колоса, так как у нас район один из передовиков агропромышленного комплекса, - рассказал Дмитрий Мишкевич, главный инженер филиала КУП "Минскоблстрой". - На площади будет высажено более 8 тыс. растений. Будут преобладать растения злаковые, чтобы подчеркнуть эту концепцию колоса, такие растения, как вейник, молиния, котовник, туи будут, горная сосна".

Город к празднику заметно преображается: заасфальтировано около 30 улиц, завершен капремонт трех многоквартирных жилых домов, в 5-ти дворах установлены зарядные станции для электромобилей.

Фестиваль-ярмарка хлеборобов Минской области пройдет в Дзержинске 19 сентября.