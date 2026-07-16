Узнали, как идет строительство нового футбольного поля в Жодино

Создание условий для занятий спортом и здоровый образ жизни - одно из главных направлений в социальной политике Беларуси.

Этот вопрос находится на личном контроле Президента Беларуси, и тому доказательство - строительство новых спортивных объектов в стране.

Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в Жодино, чтобы увидеть, как реализуется поручение главы государства.

Спорт и здоровье

Стадион клуба "Торпедо-БелАЗ", один из лучших футбольных комплексов страны, в 2026 году ждет пополнение - к его богатой инфраструктуре присоединится еще одно футбольное поле размером 96 на 64 м, и предназначено оно будет исключительно для юных воспитанников этого футбольного клуба.

"Можно было проще этот вопрос решить: написать в Администрацию Президента, что у нас не получается, но мы понимаем, что нашим жодинским детям нужно футбольное поле. И для этого мы делаем все возможное. По крайней мере, сейчас у нас уже идет по полной программе строительство этого детского футбольного поля. И распоряжение Президента мы должны выполнить. Наши дети будут играть на одном из самых лучших покрытий, - рассказал Станислав Возняк, директор ФК "Торпедо-БелАЗ". - Три фракции разного щебеня мы получили от нашего "Гранита". Большое спасибо им. Большое спасибо, конечно, нашему БЕЛАЗу, губернатору Минской области. Также большое спасибо местным предпринимателям, благодаря которым на этом месте будет футбольное поле для наших детей, для детской школы "Торпедо-БелАЗ". Уже в полном объеме идет работа".

На спортивном объекте будут 4 осветительные мачты, скамейки, поле, ворота - все как положено.

Срок ввода в эксплуатацию нового стадиона - конец 2026 года.