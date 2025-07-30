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Узнали, как школьные товары проходят проверку на безопасность и качество
В Беларуси под особым контролем находится подготовка к новому учебному сезону. В магазинах и торговых центрах царит настоящий ажиотаж. Школьники хотят выглядеть стильно, модно, но главное - нужно выбрать надежные и безопасные товары для школы.
Расскажем, как школьный ассортимент проходит проверку на качество.
При выборе школьных принадлежностей, одежды и обуви необходимо учитывать не только их стоимость, но и гигиеническую безопасность, качество и комфорт. Прежде чем школьная продукция попадает на полки магазинов, весь ассортимент проходит лабораторный контроль.
От тетрадей до рюкзаков - ежедневная экспертиза на все школьные товары. Проверяют и учебники: вес экземпляра должен быть не более полукилограмма, а также должен быть соответствующий шрифт и качество бумаги. Один из ключевых показателей для школьной формы - воздухопроницаемость: одежда должна "дышать", не вызывать раздражения, аллергию.
Чтобы не растеряться в изобилии товаров и выбрать своему ребенку надежную школьную одежду и канцелярские принадлежности, необходимо обращать внимание и на маркировку продукции. Она должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра.
Визуальный осмотр, химический анализ - проверка проводится по 80 показателям. К слову, все требования прописаны в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". Товары, не соответствующие требованиям, подлежат полному изъятию из обращения.
Школьная мода на фасоны, расцветку, крой задает тон в покупках одежды к новому учебному году. Выбор тех товаров, которыми ребенок будет пользоваться, требует особого контроля. Здоровье и комфорт школьника - в приоритете.