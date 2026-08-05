Узнали, как в Беларуси обеспечивают безопасность движения поездов в жару

Жара испытывает на прочность не только людей, но и инфраструктуру. Например, рельсы на солнце могут сильно нагреваться и деформироваться.

Расскажем, как белорусские железнодорожники обеспечивают безопасность движения.

Станция "Ждановичи"

В жаркие дни, когда столбик термометра поднимается до 35 градусов, рельсы могут нагреваться до 50, а иногда и до 60 градусов. Чтобы сталь не деформировалась, а поезда ходили по расписанию, белорусские железнодорожники применяют целый комплекс мер.

На каждом километре пути установлено около 1800 специальных креплений, которые плотно фиксируют рельсы. Их укладывают с технологическими зазорами, чтобы компенсировать тепловое расширение, а первоначальный монтаж ведется с учетом многолетних климатических наблюдений. Работа идет круглый год: зимой рельсы даже подогревают до оптимальной температуры закрепления.

Сергей Корик, первый замначальника службы пути управления Белорусской железной дороги:

"Железнодорожный путь укладывается с таким запасом, чтобы температурный интервал соблюдался, устраиваются уравнительные пролеты на бесстыковом пути. Когда все процессы происходят за счет стыковых зазоров, которые на уровне пролетов, эти все моменты линейного решения компенсируются. Назначаются дополнительные осмотры, как правило, во второй половине дня. Работники железнодорожный путь осматривают, если есть какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание, тогда локально проводятся путевые работы для того, чтобы обеспечить безопасность движения поездов".

Если температура превышает нормативное значение, вводят оперативный мониторинг и постоянный контроль. Благодаря комплексу этих мер, Белорусская железная дорога обеспечивает безопасный и бесперебойный пропуск составов, и мы можем наслаждаться поездками в любое время года.