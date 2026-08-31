Узнали, какие цветы можно купить на Комаровском рынке к 1 сентября

31 августа Комаровский рынок в Минске открыл свои двери, несмотря на традиционный выходной по понедельникам. Вся торговая площадка в первом секторе превратилась в цветочную ярмарку: астры, гладиолусы, подсолнухи - выбор на любой вкус и кошелек.

От классических букетов до флористических композиций

Очереди за цветами выстраивались с самого раннего утра.

"Берут разные цветы: и подсолнухи, и гладиолусы, и астры. Разнообразные берут, кто маленьким, кто большим детям. Поэтому все разное берут, в основном гладиолусы, конечно, белые. Белые гладиолусы на данный момент в тренде", - фермер Нина Бохан рассказала, что сегодня в тренде в цветочном мире.

Василий Ровный, фермер:

"В самом ходу в этом сезоне это гладиолусы. Они очень популярные. А вторые - это георгины тоже неплохо продаются. Всего понемногу".

Выбор в этом году действительно впечатляет. Причем у покупателей два главных тренда. С одной стороны, душевная классика: пышные гладиолусы, яркие астры и георгины. С другой стороны, современные сборные композиции: стильные букеты в крафт-бумаге, мини-корзинки и авторские флористические сеты.

Ценник можно подобрать абсолютно на любой кошелек. Здесь букет из 5 цветков обойдется в 30-35 рублей, цветочная корзинка около 50 рублей.

Комаровский рынок будет работать 31 августа до 19:00 и продолжит свою работу 1 сентября - с 9:00 до 19:00.