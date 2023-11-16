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Узнали, чем удивляют Дни российской культуры в Минске, Слуцке и Витебске

Дни российской культуры не только в афише Минска. Недельный культурный марафон представительства Россотрудничества и Российского фонда культуры впервые отправился за МКАД и затрагивает регионы. Люди искусства специально едут из России для бесплатного обмена опытом. Проект уже побывал в Слуцке, сегодня в маршруте Витебск. Для студентов - знакомство с опытом художницы Анны Хопты и иллюстратора Юрия Богачева. Учащимся детской школы искусств - советы от актеров.

Минск сегодня услышит стихи Высоцкого лично от его сына Никиты. Авторская программа с тайнами биографии барда состоится в Доме Москвы.

Марафон нацелен на то, чтобы еще более укреплять и развивать связи наших братских народов, потому что наши страны многое объединяет: история, культура, традиции, духовно-нравственные ценности. И с тем, чтобы не терять это родство, мы и проводим такие мероприятия. Чтобы белорусы могли увидеть и пообщаться с российскими творческими деятелями: актерами, мультипликаторами, писателями.
Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси

Сама же серия творческих встреч ежегодная. Основное наполнение - для подрастающего поколения.

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