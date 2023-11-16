Узнали, чем удивляют Дни российской культуры в Минске, Слуцке и Витебске

Марафон нацелен на то, чтобы еще более укреплять и развивать связи наших братских народов, потому что наши страны многое объединяет: история, культура, традиции, духовно-нравственные ценности. И с тем, чтобы не терять это родство, мы и проводим такие мероприятия. Чтобы белорусы могли увидеть и пообщаться с российскими творческими деятелями: актерами, мультипликаторами, писателями.

Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси