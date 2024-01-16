3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Узнали, где в Минске можно будет окунуться на Крещение
Где в Минске можно будет искупаться наКрещение, рассказалглавный водолазный специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО "ОСВОД" Александр Галицкий, пишет БЕЛТА.
Городской исполнительный комитет Минска организовывает три площадки на крещенские мероприятия. Они будут проведены на трех спасательных станциях - "Дрозды", "Комсомольская" и "Цнянская". Также будут установлены отапливаемые раздевалки и организована выездная торговля. Сами купания будут проводиться с 18:00 18 января до 0:00 19 января.
Александр Галицкий напомнил о предварительной подготовке перед крещенскими купаниями. "С собой необходимо взять термос с горячим чаем, запасной комплект сухого белья и одеться по погоде, чтобы не допустить переохлаждения организма. Перед омовением желательно не пить, потому что при понижении температуры организм старается избавиться от нее. Также люди должны себя хорошо чувствовать и не иметь противопоказаний к данной процедуре", - подчеркнул специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО "ОСВОД".
Он обратил внимание, что в купель по трапу нужно спускаться спиной, при этом важно держаться и смотреть, куда ставить руки.
Выходить из проруби нужно аккуратно, поскольку происходит резкое переохлаждение организма и человек испытывает термический шок. После нужно растереться полотенцем и идти в обогреваемую раздевалку.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ