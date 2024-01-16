Узнали, где в Минске можно будет окунуться на Крещение

Где в Минске можно будет искупаться наКрещение, рассказалглавный водолазный специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО "ОСВОД" Александр Галицкий, пишет БЕЛТА.



Городской исполнительный комитет Минска организовывает три площадки на крещенские мероприятия. Они будут проведены на трех спасательных станциях - "Дрозды", "Комсомольская" и "Цнянская". Также будут установлены отапливаемые раздевалки и организована выездная торговля. Сами купания будут проводиться с 18:00 18 января до 0:00 19 января.



Александр Галицкий напомнил о предварительной подготовке перед крещенскими купаниями. "С собой необходимо взять термос с горячим чаем, запасной комплект сухого белья и одеться по погоде, чтобы не допустить переохлаждения организма. Перед омовением желательно не пить, потому что при понижении температуры организм старается избавиться от нее. Также люди должны себя хорошо чувствовать и не иметь противопоказаний к данной процедуре", - подчеркнул специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы РГОО "ОСВОД".



Он обратил внимание, что в купель по трапу нужно спускаться спиной, при этом важно держаться и смотреть, куда ставить руки.



Выходить из проруби нужно аккуратно, поскольку происходит резкое переохлаждение организма и человек испытывает термический шок. После нужно растереться полотенцем и идти в обогреваемую раздевалку.



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