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Узнали, где в Минске появился новый скейт-парк
Игровой город, аттракционы и места для отдыха. Новые зоны для активного времяпрепровождения детей и молодежи обустроили в парке Уго Чавеса во Фрунзенском районе.
Парк для экстремалов состоит из нескольких зон сложности: для профессионалов - локации с трамплинами и виражами, а для новичков - небольшие склоны и повороты. Там же отдельная зона для катания на самокатах, а также занятий паркуром и воркаутом.
Всего в столице около 8 скейт-площадок для активного отдыха. Обновления произошли и во Фрунзенском районе в парке имени Михаила Павлова. Там установили новые спортивные зоны.