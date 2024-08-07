Узнали, где в Минске появился новый скейт-парк

Игровой город, аттракционы и места для отдыха. Новые зоны для активного времяпрепровождения детей и молодежи обустроили в парке Уго Чавеса во Фрунзенском районе.

Парк для экстремалов состоит из нескольких зон сложности: для профессионалов - локации с трамплинами и виражами, а для новичков - небольшие склоны и повороты. Там же отдельная зона для катания на самокатах, а также занятий паркуром и воркаутом.

