Узнали, где в Минске уже установили новогодние елки

В парках Павлова и Горького, возле железнодорожного вокзала и у Ледового дворца уже красуются наряженные хвойные деревья. Кстати, к зимним праздникам их в Минске установят 27. По традиции главной станет елка на Октябрьской площади. Высотой она будет 30 метров. Задает тон в декоре символ наступающего года - дракон.