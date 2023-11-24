ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Узнали, где в Минске уже установили новогодние елки

Минск в предвкушении Нового года. Постепенно улицы, проспекты и площади приобретают праздничный вид - на главных площадках города вырастают украшенные ели, ярко сверкают витрины торговых центров.

В парках Павлова и Горького, возле железнодорожного вокзала и у Ледового дворца уже красуются наряженные хвойные деревья. Кстати, к зимним праздникам их в Минске установят 27. По традиции главной станет елка на Октябрьской площади. Высотой она будет 30 метров. Задает тон в декоре символ наступающего года - дракон.

На витринах столичного универмага оживает настоящая зимняя сказка - Дед Мороз на санях, медведь под луной, морозный зимний вечер. Объемные картинки новогодних легенд раскрашены в мягких пастельных тоннах синего, белого, розового и фиолетового.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все