Узнали, как белорусы будут работать и отдыхать в мае

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в мае, пишет БЕЛТА.

На май выпадает три праздничных дня, которые в нашей стране признаны официальными выходными: Праздник труда (1 мая), День Победы (9 мая) и Радуница (14 мая).

"В соответствии с производственным календарем у белорусов в мае при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, в том числе два предпраздничных, при пятидневной - 20 рабочих, в том числе два предпраздничных", - отметили в ведомстве.

Так, выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 4, 5, 9, 11-14, 19, 25, 26 мая. Рабочий день 13 мая (понедельник) переносится на 18 мая (суббота).

"Если же 13 мая приходится на период отпуска (трудового, социального) работника или на период временной нетрудоспособности работника, то 18 мая будет нерабочим днем. Также, если сотрудник в период с 15 по 17 мая принят на работу, для него 18 мая также будет нерабочим. Но если у сотрудника 13 мая приходится на служебную командировку или повышение квалификации, подготовку и переподготовку, 18 мая будет рабочим днем", - добавили в ведомстве.

Расчетная норма рабочего времени в последнем месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье - 158 часов, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 158 часов.

Расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты от 17 ноября 2023 г. № 43 "Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2024 год".