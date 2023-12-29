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Узнали, как будет работать минское метро в праздники и новогоднюю ночь

В праздничные дни Минский метрополитен будет работать по особому графику. В субботу, 30 декабря, а также 1-го, 2-го, 6-го и 7 января поезда будут курсировать в режиме выходных.

В новогоднюю ночь пассажиры смогут воспользоваться столичной подземкой до 4 утра.

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