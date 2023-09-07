Узнали, как будет работать общественный транспорт Минска в День города

Работа городского пассажирского транспорта изменится в Минске 9 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, пишетSputnik со ссылкой на Мингорисполком.

Так, с 11:00 до 23:00 будет сокращен интервал движения на автобусных маршрутах № 1 и 100. Что касается метрополитена, то с 07:00 до 24:00 интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях составит пять минут, на Зеленолужской - восемь.

С 12:00 до 15:00 ограничат движение транспорта на проспекте Победителей - от улицы Ленина до Мельникайте, в связи с чем изменятся следующие маршруты:

автобусы № 1, 69, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК будут курсировать от проспекта Независимости по Городскому Валу, Романовской Слободе, Кальварийской, Мельникайте, проспекту Победителей и далее по маршрутам; от проспекта Победителей по Машерова, улице Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, Городскому Валу, проспекту Независимости и далее по маршрутам

автобусы № 1, 69, 119С не будут останавливаться на "Володарского"; в сторону уллицы Кирова - на "Заславской", "Грибоедова"

автобус № 119С будет забирать пассажиров на остановочных пунктах "Романовская Слобода", "Городской Вал", "Станция метро Фрунзенская"

движение автобусов маршрута № 73 организовывается от проспекта Победителей по Машерова, улице Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, Немиге в прямом направлении (без выполнения остановочных пунктов "Заславская", "Грибоедова"); от улицы Московской по проспекту Независимости, Городскому Валу, Романовской Слободе, Кальварийской, Мельникайте, проспекту Победителей в обратном направлении (без выполнения остановочного пункта "Володарского")

движение автобусов маршрута № 163 организовывается по улице Кальварийской, Домашевской, Заславской, Мельникайте, Романовской Слободе, Немиге в прямом направлении; от улицы Московской по проспекту Независимости, Городскому Валу, Романовской Слободе, Мельникайте, Заславской в обратном направлении (без выполнения остановочного пункта "Володарского")

движение автобусов маршрута № 91 организовывается от проспекта Победителей по проспекту Машерова, улице Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, Немиге, Богдановича и далее по маршруту (без выполнения остановочных пунктов "Заславская", "Грибоедова"); от улицы Богдановича по Немиге, Романовской Слободе, Мельникайте, проспекту Победителей и далее по маршруту

движение автобусов маршрута № 1073-ТК организовывается по проспекту. Победителей, улице Мельникайте, Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, Немиге в прямом направлении; по Немиге, Романовской Слободе, Кальварийской, Тимирязева, Мельникайте, проспекту Победителей в обратном направлении

Кроме того, с 09:00 до 24:00 городской транспорт не будет останавливаться возле Дворца спорта по четной стороне проспекта Победителей.

Время окончания ограничений движения указано ориентировочно. В случае необходимости в маршруты пассажирского транспорта могут вноситься изменения.