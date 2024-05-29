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Узнали, как идет реконструкция кинотеатра "Победа" в Минске

Реконструкция старейшего кинотеатра - "Победа" - продолжается в Минске. Работы по реставрации здания стартовали в январе 2022-го. За это время усилили фундамент и стены, смонтировали новую крышу и окна, заменили коммуникации. Сейчас работы приближаются к завершающей стадии: на объекте трудятся сантехники, электрики и штукатуры. Строительная готовность здания уже превышает 80%.

Исторический облик памятника архитектуры особо не изменится. Сохранятся аутентичные элементы: колонны и часть декора, которые определены Министерством культуры.

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