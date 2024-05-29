Узнали, как идет реконструкция кинотеатра "Победа" в Минске

Реконструкция старейшего кинотеатра - "Победа" - продолжается в Минске. Работы по реставрации здания стартовали в январе 2022-го. За это время усилили фундамент и стены, смонтировали новую крышу и окна, заменили коммуникации. Сейчас работы приближаются к завершающей стадии: на объекте трудятся сантехники, электрики и штукатуры. Строительная готовность здания уже превышает 80%.