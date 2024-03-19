3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Узнали, как идет реконструкция минского кинотеатра "Москва"
В минском кинотеатре "Москва" продолжается реконструкция, пишет БЕЛТА со ссылкой наГПО "Минскстрой".
Демонтажные работы близятся к финишу. В здании демонтированы инженерные коммуникации, потолки, перегородки, дверные блоки. "От малого зала остались только несущие конструкции (их обследуют), в большом - будет частичный демонтаж: сейчас снимается пол. В процессе демонтажа также наружные витражи, отделка фасада и кровля", - рассказали в объединении.
В вестибюле кинотеатра сохраняются колонны и полы из гранита, которые будут впоследствии отшлифованы, а также художественный витраж "Москва - столица нашей Родины", являющийся историко-культурной ценностью. На укрытие сохраняемых элементов у строителей ушло 2,5 тыс. кв.м фанеры.
"На объекте трудятся порядка 60 человек. Работаем вахтами без выходных. Сантехники и электрики выполняют черновые разводки инженерных коммуникаций. На тех участках, где завершен демонтаж, начались штукатурные работы. К кладке стен двух новых кинозалов приступили каменщики. С открытием фронта отделочных работ количество задействованных специалистов будет увеличено", - рассказал начальник участка генподрядного СУ-3 ОАО "Стройтрест №1" Максим Ковалевич.
Кинотеатр "Москва" после реконструкции станет четырехзальным: к залам на 654 и 233 места добавятся два новых на 48 мест каждый.
Внешний облик здания, построенного в 1980 году, практически не изменится. Современность и динамичность ему придаст новый вентфасад из керамогранита, имитирующего цвет и рисунок природного мрамора. Витражное остекление заменят на более энергоэффективное, выполнят новую кровлю. На фасаде почистят и освежат медные щиты с оригинальной подсветкой, которые символизируют 15 республик СССР.
Некоторые несущие конструкции кинотеатра усилят, заменят все инженерные коммуникации, проведут перепланировку двух боковых лестниц, смонтируют четыре подъемника для маломобильных групп.
Обновят фонтаны у входа, выполнят новое мощение тротуаров и покрытие пешеходной эспланады. Установят малые архитектурные формы и оформят цветники.
Реконструкция рассчитана на год.
Фото: ГПО "Минскстрой"
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов