Узнали, как идет реконструкция минского кинотеатра "Москва"

В минском кинотеатре "Москва" продолжается реконструкция, пишет БЕЛТА со ссылкой наГПО "Минскстрой".

Демонтажные работы близятся к финишу. В здании демонтированы инженерные коммуникации, потолки, перегородки, дверные блоки. "От малого зала остались только несущие конструкции (их обследуют), в большом - будет частичный демонтаж: сейчас снимается пол. В процессе демонтажа также наружные витражи, отделка фасада и кровля", - рассказали в объединении.

В вестибюле кинотеатра сохраняются колонны и полы из гранита, которые будут впоследствии отшлифованы, а также художественный витраж "Москва - столица нашей Родины", являющийся историко-культурной ценностью. На укрытие сохраняемых элементов у строителей ушло 2,5 тыс. кв.м фанеры.

"На объекте трудятся порядка 60 человек. Работаем вахтами без выходных. Сантехники и электрики выполняют черновые разводки инженерных коммуникаций. На тех участках, где завершен демонтаж, начались штукатурные работы. К кладке стен двух новых кинозалов приступили каменщики. С открытием фронта отделочных работ количество задействованных специалистов будет увеличено", - рассказал начальник участка генподрядного СУ-3 ОАО "Стройтрест №1" Максим Ковалевич.

Кинотеатр "Москва" после реконструкции станет четырехзальным: к залам на 654 и 233 места добавятся два новых на 48 мест каждый.

Внешний облик здания, построенного в 1980 году, практически не изменится. Современность и динамичность ему придаст новый вентфасад из керамогранита, имитирующего цвет и рисунок природного мрамора. Витражное остекление заменят на более энергоэффективное, выполнят новую кровлю. На фасаде почистят и освежат медные щиты с оригинальной подсветкой, которые символизируют 15 республик СССР.

Некоторые несущие конструкции кинотеатра усилят, заменят все инженерные коммуникации, проведут перепланировку двух боковых лестниц, смонтируют четыре подъемника для маломобильных групп.

Обновят фонтаны у входа, выполнят новое мощение тротуаров и покрытие пешеходной эспланады. Установят малые архитектурные формы и оформят цветники.

Реконструкция рассчитана на год.