Узнали, как молодежь Беларуси предпочитает проводить свободное время

Волонтерство, спорт и гаджеты -основные направления, на которые белорусская молодежь тратит свое свободное время, пишет1Prof.by.

Отрадно, что молодые люди активно включаются в волонтерскую деятельность. Такое хобби имеют почти 18 % молодых людей в возрасте до 30 лет от общей численности населения до 74 лет.

В приоритете оказание помощи животным. На это тратят свое время, воспитывают характер и приобретают навыки 50,6 % волонтеров из числа молодежи. Еще 15 % оказывают медпомощь, предоставляют юридические консультации, проводят бесплатные занятия и тренировки. Проблемами экологии озабочены 8 % волонтеров: эти ребята занимаются благоустройством и очисткой населенных пунктов.

Что касается занятий физической культурой, то со спортом дружат представители обоих полов. Регулярно уделяют внимание физическим нагрузкам почти 51 % девушек и 53 % юношей.

И, конечно же, как самая креативная часть общества белорусская молодежь много времени проводит с гаджетами. Почти 93 % молодых людей имеют персональные компьютеры, а 99 % юношей и девушек ежедневно выходят в интернет. Запросы в этом сегменте у всех разные -от просмотра фильмов и совершения покупок до чтения литературы в образовательных целях.