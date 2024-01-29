Узнали, как осуществляется забота о здоровье в маленьких деревнях и что принесут высокие медицинские технологии Борисову

Медицину шаговой доступности развивают в Минской области. Акцент на мобильные и модульные ФАПы. Хороший пример в этом демонстрирует Борисовский район, где они работают и уже хорошо себя зарекомендовали. Продолжится и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов. Как осуществляется забота о здоровье в маленьких деревнях и что принесут высокие медицинские технологии городу Борисову - подробности у Алексея Кондратенко (видео).